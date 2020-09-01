Мишустин сообщил о разработке проекта низкоорбитальных интернент-спутников

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия разрабатывает систему низкоорбитальных спутников связи, обеспечивающих широкополосный доступ в интернет, сообщил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас очень актуально в мире, и у нас активно работают над этим. Система группировки низкоорбитальных спутников для организации широкополосной связи интернет", - сказал Мишустин на встрече со студентами Кубанского государственного университета.

Вопрос о новых технологиях поднял на встрече учащийся Иван Печерский, он в составе молодых разработчиков Кубанского университета занимается разработкой космических систем.

"Третий год занимаемся космическими исследованиями. С нашей командой мы занимаемся разработкой спутников, один из перспективных проектов уже прошел через испытания", - сказал Печерский.

В ответ премьер подчеркнул, что это "очень серьезное и перспективное направление".

"Будущее - за широкополосной связью. Поэтому было бы здорово, если вы свои знания сосредоточите в эту сторону. Планируется большая федеральная программа", - отметил Мишустин.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

Как сообщалось, стоимость первых пяти спутников проекта "Сфера" составит 14,871 млрд рублей.