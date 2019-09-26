Первые пять спутников из 600 для проекта "Сфера" обойдутся в 15 млрд рублей

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Почти 15 млрд рублей планируется выделить на создание первых пяти спутников "Экспресс-РВ" в рамках реализации проекта связи "Сфера". Это следует из проекта федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, который опубликовал Минфин на портале regulation.gov.ru.

Согласно документам, выделение средств запланировано на 2022 год в размере 14,871 млрд рублей.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет.

Ранее вице-премьер по ОПК Юрий Борисов говорил, что в проект бюджета РФ на 2020-2022 года заложено предоставление бюджетных средств на "Сферу".