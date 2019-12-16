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Рогозин объявил начало работы над системой спутников "Сфера" с 2020 года

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Первые работы по формированию сети спутников связи "Сфера" начнутся в 2020 году, тогда же на них будут выделено финансирование, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, в 2019 году был выполнен системный проект по переходу к этой системе.

В июле 2018 года проект "Сфера" был представлен президентом Владимиром Путиным. Речь шла о создании глобальной сети из 600 спутников для обеспечения России и других стран интернетом и телефонной связью. В рамках системы планируется объединить спутниковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дистанционного зондирования Земли, спутниковую систему связи "Экспресс-РВ" и "Гонец", а также ряд других систем связи и доступа в интернет. Конкурентами "Сферы" считаются аналогичные проекты компании OneWeb и SpaceX.

Ранее сообщалось, что первые пять спутников сети "Сфера" будут стоить 14,871 млрд рублей.

Сфера Роскосмос Дмитрий Рогозин

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