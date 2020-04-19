10 пусков российских ракет оказались под угрозой срыва из-за банкротства OneWeb

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Десять пусков российских космических ракет, оказались под угрозой срыва из-за банкротства компании OneWeb, с ней ведутся переговоры, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сейчас мы получили информацию, что компания OneWeb в этой ситуации экономического тотального кризиса, она находится в банкротном состоянии. Поэтому мы пока не понимаем, сможем ли мы осуществить еще десять пусков в интересах этой компании", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он пояснил, что четыре ракеты, четыре разгонных блока находятся на Восточном. Столько же ракет - на Байконуре. Российская сторона ведет переговоры с этой компанией и ее партнером "Арианспейс", который является заказчиком пусков в интересах OneWeb.

При этом "Роскосмос" уже получил от объявившей о банкротстве компании OneWeb основную массу средств по контракту за запуск ее спутников.