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Онищенко приветствовал начало очной учебы в РФ после "COVID-каникул"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко приветствует возвращение школьников и студентов к очной учебе после коронавирусных ограничений.

"То, что школы и вузы открылись - хорошо. Очень хорошо. Не только для школ и вузов, но и для всего общества. Больно оно засиделось в оцепенении. Пора обществу возвращаться к адекватной жизни. Меры, которые принимаются, должны позволить удерживать ситуацию", - сказал Онищенко "Интерфаксу" во вторник, комментируя риски, которые несет в себе старт очного учебного года для развития заболеваемости COVID-19 в России.

Академик отметил, что специалистов больше беспокоит не новый коронавирус, а обычный сезонный грипп. Как сообщалось, инфекции могут усиливать друг друга. Поэтому, подчеркнул Онищенко, очень важно в короткие сроки провести вакцинацию против гриппа.

"Это будет главным барьером", - сказал собеседник агентства. Он также обратился к школьникам и студентам с просьбой выполнять требования санитарных врачей.

Онищенко также напомнил, что по данным российских и международных исследований, дети лучше защищены от COVID-19, чем взрослые.

Накануне, 31 августа, Роспотребнадзор сообщил, что уровни коллективного иммунитета у детей до 13 лет в 1,3 - 2,1 раза выше среднего уровня популяционного иммунитета в регионах России, где проводилось исследование.

1 сентября в России начался новый учебный год: студенты и школьники приступили к очным занятиям в классах и аудиториях после пятимесячного коронавирусного перерыва. Тем не менее, как минимум до 1 января в школах, колледжах и вузах будет действовать ряд профилактических мер. Среди них - измерение температуры на входе, разделение потоков учащихся и регулярная дезинфекция, а в вузах также будет необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Хроника 09 января – 01 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Геннадий Онищенко Госдума Коронавирус

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