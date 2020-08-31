Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:43Заразились
на 31.08В России 995 319+4 993В мире 25 222 709+226 253

В РФ самым стойким к COVID-19 оказался иммунитет детей до 13 лет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подвел итоги первого этапа популяционного исследования иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России, в котором приняли участие свыше 71,8 тыс. человек в 26 регионах.

В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс". Там отметили, что максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста.

В РоссииВ РФ стартует второй этап исследования иммунитета к COVID-19Читать подробнее

Показатели иммунитета для этих двух возрастных групп - 1-6 лет и 7-13 лет - оказались в 1,3 - 2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

Кроме того, выяснилось, что иммунитет у работников здравоохранения и образования оказался в среднем более высоким, чем у работников других сфер.

"В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Популяционное исследование иммунитета проводилось в июне-августе этого года.

Хроника 09 января – 31 августа 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Россия коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ стартует второй этап исследования иммунитета к COVID-19

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры

РФ вышлет из Москвы трех словацких дипломатов в качестве ответной меры
Пандемия коронавируса

Вузам в РФ поручили подготовиться к возобновлению COVID-ограничений

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшие две недели

Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшие две недели
Пандемия коронавируса

Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине

Россияне опасаются покупать туры из-за слухов о повторном карантине
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

По делу Фургала арестовали $400 тыс. его родственницы

Расходы на подготовку детей к школе за 15 лет выросли в шесть раз

Экономический кризис

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек

Число официальных безработных в РФ с марта выросло на 2,5 млн человек
Пандемия коронавируса

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом

В 83 регионах России за сутки выявлено 4 993 заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис

Переболевший COVID-19 министр энергетики Новак вышел на работу в офис
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');