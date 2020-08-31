В РФ самым стойким к COVID-19 оказался иммунитет детей до 13 лет

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор подвел итоги первого этапа популяционного исследования иммунитета к новой коронавирусной инфекции в России, в котором приняли участие свыше 71,8 тыс. человек в 26 регионах.

В 11 регионах уровень популяционного иммунитета составляет более 20%, говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс". Там отметили, что максимальные уровни коллективного иммунитета установлены у детей дошкольного (1-6 лет) и раннего школьного (7-13 лет) возраста.

Показатели иммунитета для этих двух возрастных групп - 1-6 лет и 7-13 лет - оказались в 1,3 - 2,1 раза выше, чем средний уровень популяционного иммунитета в регионах.

Кроме того, выяснилось, что иммунитет у работников здравоохранения и образования оказался в среднем более высоким, чем у работников других сфер.

"В социально-профессиональной структуре населения наибольший уровень популяционного иммунитета выявлен среди работников здравоохранения и образования", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Популяционное исследование иммунитета проводилось в июне-августе этого года.