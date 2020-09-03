Заболевшему COVID-19 мэру Биробиджана стало хуже

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Срочная госпитализация потребовалась мэру Биробиджана Александру Головатому, он написал об этом в соцсетях. 2 сентября он ушел на самоизоляцию, получив положительный тест на коронавирус.

"Ночью стало хуже, появилась одышка. Увезли на скорой в инфекционку. Сейчас на капельницах и уколах. Извините, пока не могу отвечать на сообщения", - написал мэр.

2 сентября он рассказывал, что у него немного повысилась температура и проявились симптомы ОРВИ и вообще что он был немного в шоке, узнав, что заболел. Сначала ему было назначено амбулаторное лечение.

По данным регионального оперштаба, в Еврейской автономной области на 2 сентября было зарегистрировано 646 случаев заражения коронавирусом. Умерли девять заболевших.