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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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Для россиян будут доступны и отечественная, и зарубежная COVID-вакцины

Для россиян будут доступны и отечественная, и зарубежная COVID-вакцины
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Россияне будут иметь возможность привиться не только отечественной, но и иностранной вакциной от коронавируса, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью программе "Поздняков", опубликованном на сайте телеканала НТВ в среду.

По его словам, параллельно с российской вакциной отечественные фармкомпании будут производить иностранный препарат. "Здесь ничего предосудительного нет. Это хорошо (. . .) у людей должен быть выбор. И здесь никто ни на кого, так сказать, давить точно не будет, какую вакцину пойдешь и сделаешь. Поэтому это работа такая сбалансированная", - сказал Мантуров.

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Он согласился с мнением журналиста, который отметил, что главное, чтобы наша вакцина была конкурентноспособна. При этом Мантуров отметил, что параллельно ведется работа по апробации российской вакцины за рубежом. В настоящий момент поступили 27 заявок из разных стран, уточнил глава Минпромторга.

"В несколько стран поставлено уже от тысячи до двух тысяч доз (вакцины - ИФ) для того, чтобы провести апробацию и получить подтверждение от тех стран на предмет уже коммерческой закупки данной продукции", - пояснил Мантуров.

Министр также рассказал, что Россия к концу года должна выйти на производство более полутора миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц.

По его словам, производством российской вакцины "Спутник V" займутся три крупных компании: "БИННОФАРМ", "Генериум" и "Р-ФАРМ". Он уточнил, что "БИННОФАРМ" при производстве будут использовать 50-килограммовые реакторы, чтобы максимально сохранить технологию.

"Но при этом у них будут лимитированы серийные возможности по объемам. Там они, может, смогут выйти на 500-600 тысяч единиц вакцин по месяцу. А "Генериум" с реакторами в тысячу килограммов могут выйти на производство более двух, трех даже, миллионов единиц в месяц", - сказал Мантуров.

Он добавил, что "Р-ФАРМ" смогут выйти на еще более масштабное производство, используя двухтонные реакторы.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 02 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Денис Мантуров. Минпромторг Коронавирус

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