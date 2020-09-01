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Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября

Вакцинация от COVID-19 в Москве начнется с 5 сентября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Массовая вакцинация от COVID-19 в рамках пострегистрационных исследований российской вакцины начнется в Москве, как и планировалось, с 5 сентября, сам вакцинный препарат поступит в столичные поликлиники и больницы до конца рабочей недели, сообщил директор Института Гамалеи Александр Гинцбург.

"Все по плану - мы развезем третьего-четвертого (сентября - ИФ). Машины, адреса, вакцины есть. Но дело в том, что 3-5 сентября еще будет проводится скрининг добровольцев, они должны будут сделать весь объем необходимых анализов. Так что, по всей видимости, хотя вакцина и будет развезена, вакцинация начнется только 5 сентября", - сказал Гинцбург "Интерфаксу" во вторник.

Ранее сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в первых числах сентября, поставки вакцины ожидаются 3 сентября.

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26 августа мэр Москвы Сергей Собянин предложил жителям Москвы сделать прививку от коронавируса вакциной Sputnik V производства Института Гамалеи, приняв участие в программе пострегистрационных исследований. Желающим стать добровольцами предлагалось оставить заявку на портале мэра и правительства Москвы. В общей сложности будет набрано 40 тыс. участников старше 18 лет, которые ранее не болели COVID-19 и у которых нет проблем со здоровьем. Перед введением вакцины все добровольцы пройдут скрининг - сдадут анализы и пройдут консультации со специалистами.

Сами исследования будут проходить на базе специальных центров, созданных в поликлиниках и поликлинических отделениях городских больниц. Финансирование исследований Москва берет на себя.

Полгода после прививки добровольцы будут находиться под постоянным медицинским наблюдением с помощью телемедицинских технологий и будут пользоваться мобильным приложением с дневником самонаблюдения. Некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения давления и температуры.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 01 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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