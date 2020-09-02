В России прирост случаев COVID-19 за сутки составил 4 952

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 952 случая в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба.

Суточный прирост в России опять начал расти. Если накануне он снизился до 4,7 тыс., то сегодня опять приблизился к 5 тысячам. С 27 августа по 31 августа этот показатель также демонстрировал тенденцию к росту.

Наименьший темп прироста за сутки зафиксирован в Чукотском АО (0%), Москве, Московской и Смоленской областях, Севастополе - 0,2%. В Ямало-Ненецком АО, Республике Тыва, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Ненецком АО, Брянской и Тульской областях и Чеченской Республике темп прироста составил 0,3%.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 005 000 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции, 17 414 умерших и 821 169 выписанных (5 464 выписаны за последние сутки). Лечение продолжают 166 417 человек.

Заболеваемость в регионах

В Москве зарегистрированы 625 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 12 пациентов, 1 359 выздоровели.

По информации оперативного штаба, еще 189 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 158 - в Московской области, 147 - в Нижегородской области, 145 - в Ростовской области, 127 - в Ставропольском крае, 115 - в Свердловской области, 112 - в Саратовской области, 110 - в Красноярском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.