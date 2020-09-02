Акции "Детского мира" утром снизились после SPO

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.

На Московской бирже акции "Детского мира" к 10:01 подешевели до 111,3 рубля, что на 1,4% ниже уровня вторника.

В рамках процедуры ускоренного букбилдинга, анонсированной во вторник вечером, "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) продают 184 млн 750,001 тыс. акцию ритейлера, что соответствует 25% + 1 акция, и полностью выходят из капитала "Детского мира". АФК продает 20,38% акций, РКИФ - 4,62%. В сумме они без учета комиссий получат 20,7 млрд рублей, в том числе "Система" - 16,9 млрд руб. Их планируется направить на общекорпоративные цели, в том числе на погашение долговых обязательств.

Цена SPO "Детского мира" составила 112 рублей за акцию, сообщил продающий акционер - холдинг Владимира Евтушенкова АФК "Система".

После сделки будет сформирован новый состав совета директоров "Детского мира", большинство в котором будет принадлежать независимым директорам - собрание акционеров с соответствующей повесткой будет созвано до конца IV квартала. После выхода "Системы" и РКИФ из капитала "Детского мира" доля акций в свободном обращении без учета квазиказначейских бумаг и пакетов, принадлежащих менеджменту и членам совета директоров, составит 100%.

Спрос на акции ритейлера в несколько раз превысил предложение, более 55% книги заявок было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии, сообщил глава РФПИ, генеральный содиректор РКИФ Кирилл Дмитриев.