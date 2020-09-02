Проверка пока не выявила признаков умышленного отравления Навального

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка, начатая после госпитализации оппозиционера Алексея Навального, проводится по признакам части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.

"Проверочные мероприятия проводятся по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Это процессуальный момент, никаких оснований считать, что Навальный был отравлен, по-прежнему нет", - сказал собеседник агентства.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет экстленно сел в Омске, и оппозиционер в состоянии комы был госпитализирован в реанимацию. Утром 22 августа его перевезли в клинику Charite в Берлине. Врачи клиники сообщили, что нашли в организме Навального следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. На этих веществах основан ряд медикаментов, а также большая группа опаснейших нервнопаралитических ядов.

Российские власти считают, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно. Сибирская транспортная полиция начала проверку по факту госпитализации оппозиционера.