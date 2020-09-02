Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Политик Алексей Навальный. Архивное фото. Фото: Reuters

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального серьезное, он на аппарате искусственной вентиляции легких, заявила в среду клиника Charite в Берлине.

Врачи отмечают снижение симптоматики блокирования холинэстеразы у Навального. "Причина этого - постепенное восстановление активности холинэстеразы", - говорится в заявлении клиники.

В клинике отметили, что течение болезни может быть "более длительным". "Нельзя исключить долгосрочных последствий серьезного отравления", - отмечается в заявлении.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Оппозиционер попал в реанимацию омской больницы, а 22 августа его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Врачи клиники сообщили, что нашли в организме следы веществ группы ингибиторов холинэстеразы. В среду официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что лаборатория Бундесвера нашла в организме оппозиционера следы яда из группы "Новичок".

Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального пока преждевременно.