Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в "заказе" двойного убийства

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмену и экс-депутату красноярского заксобрания Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об организации убийства в 1994 году, сообщает в четверг пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

"Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия... Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Быков после конфликта с членом своей преступной группировки Александром Наумовым заказал убить этого человека и его близкого приятеля Кирилла Войтенко своему знакомому Владимиру Татаренкову. Конфликт произошел в связи с несправедливым, по мнению Наумова, распределением доходов, и вскоре после его начала время перед машиной, в которой ехал бизнесмен Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это устроил конфликтовавший с ним Наумов и его приятель Войтенко, и решил их убить. Для совершения убийства Татаренков привлек членов банды, которую он сам и возглавлял.

Отбывавший наказание Татаренков дал показания об участии Быкова в этом преступлении в 2020 году. Сейчас он уже освободился из колонии и на повторном допросе полностью подтвердил данные ранее показания о том, что именно по просьбе Быкова организовал убийство Войтенко и Наумова.

Бизнесмена и экс-депутата красноярского заксобрания задержали в Красноярске 7 мая, на следующий день он был арестован.

Сейчас в отношении Быкова расследуются уголовные дела по ст. 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп. "з","н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору), ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 3 ст. 33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация заказного убийства).