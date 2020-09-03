Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
на 02.09В России 1 005 000+4 952В мире 26 031 410+281 768

Красноярского бизнесмена Быкова обвинили в "заказе" двойного убийства

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмену и экс-депутату красноярского заксобрания Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об организации убийства в 1994 году, сообщает в четверг пресс-служба главного следственного управления СКР по региону.

"Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия... Быкову предъявлено окончательное обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, Быков после конфликта с членом своей преступной группировки Александром Наумовым заказал убить этого человека и его близкого приятеля Кирилла Войтенко своему знакомому Владимиру Татаренкову. Конфликт произошел в связи с несправедливым, по мнению Наумова, распределением доходов, и вскоре после его начала время перед машиной, в которой ехал бизнесмен Быков, произошел взрыв. Предприниматель решил, что это устроил конфликтовавший с ним Наумов и его приятель Войтенко, и решил их убить. Для совершения убийства Татаренков привлек членов банды, которую он сам и возглавлял.

В РоссииСКР заподозрил Быкова в организации убийства члена ОПГ и его приятеляЧитать подробнее

Отбывавший наказание Татаренков дал показания об участии Быкова в этом преступлении в 2020 году. Сейчас он уже освободился из колонии и на повторном допросе полностью подтвердил данные ранее показания о том, что именно по просьбе Быкова организовал убийство Войтенко и Наумова.

Бизнесмена и экс-депутата красноярского заксобрания задержали в Красноярске 7 мая, на следующий день он был арестован.

Сейчас в отношении Быкова расследуются уголовные дела по ст. 17 УК РСФСР (соучастие в преступлении) и пп. "з","н" ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору), ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 3 ст. 33 УК РФ (покушение на совершение преступления) и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация заказного убийства).

Красноярск Анатолий Быков

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 3 сентября

Пострадавших от пожара в Ростовской области поселят в пункте временного размещения

Рослесхоз назвал причину лесных пожаров в Ростовской области

В Думе оценили вероятность отключения РФ от SWIFT в рамках темы новых санкций

В Думе оценили вероятность отключения РФ от SWIFT в рамках темы новых санкций

Что произошло за день: среда, 2 сентября

Навальный попал в больницу

МИД РФ заявил об отсутствии фактуры в заявлении Германии о Навальном

Навальный попал в больницу

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Врачи пока оставили Навального на аппарате ИВЛ

Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального

Разработчик "Новичка" усомнился в возможности отравления им Навального
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении

СКР предъявил Фургалу обвинение в организации убийств и покушении
Навальный попал в больницу

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит

В Омске у Навального выявили нарушение углеводного обмена и панкреатит
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');