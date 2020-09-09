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Дело бывшего мэра Норильска об аварии на ТЭЦ-3 передано прокурорам

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела о халатности в отношении экс-мэра Норильска Рината Ахметчина, дело передано в Генпрокуратуру, сообщили в Следственном комитете. Бывшего чиновника хотят привлечь к ответственности в связи с аварией на ТЭЦ-3 "Норникеля".

Авария на ТЭЦ в Норильске

По версии следствия, с 29 по 31 мая 2020 года Ахметчин, узнав об аварийном разливе более 21 тыс. тонн нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК, входит в "Норникель"), вовремя не ввел режим чрезвычайной ситуации. Кроме того, он в пределах предоставленных ему полномочий не наладил работы по предотвращению попадания солярки в грунт и водоемы. Бездействие чиновника привело к усугублению ущерба, который был нанесен почве, рекам и озерам, считают в СК.

Продолжается расследование еще нескольких дел, возбужденных с этой катастрофой, по ним проходят семь человек.

Уголовное дело в отношении Ахметчина возбудили в июне. В июле он ушел в отставку.

Ранее сообщалось, что масштабный разлив топлива произошел на ТЭЦ-3 из-за разгерметизации резервуара, вызванной проседанием свайного фундамента. Загрязнены были почва, реки Амбарная и Далдыкан, которые впадают в крупное озеро Пясино. Росприроднадзор оценил ущерб от происшествия в Норильске в рекордные 147,8 млрд рублей.

Разлив топлива в Норильске

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Ринат Ахметчин Норильск СКР ТЭЦ-3 НТЭК Норникель

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