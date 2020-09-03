Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Несколько участников уголовного дела в отношении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попросили о госзащите и получили ее, сообщило следствие.

"От отдельных участников уголовного судопроизводства поступили просьбы о предоставлении государственной защиты, которые были удовлетворены", - сказал следователь Следственного комитета Юрий Буртовой на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается его ходатайство о продлении ареста Фургала.

Представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев подтвердил слова следователя. Он отметил, что в деле есть люди, в том числе свидетели, "которые испытывают страх и трепет, который исходит от главного обвиняемого и других обвиняемых".

По его словам, сейчас "эта угроза не ликвидирована. Представитель Генпрокуратуры добавил, что "в подчинении Фурагала находилось структурное подразделение, которое занималось устранением неугодных ему лиц".

Следствие и прокуратора просят суд рассмотреть вопрос о продлении ареста экс-губернатору в закрытом режиме.

Как сообщал источник "Интерфакса", задержание в июле Фургала связано с расследованиями убийств хабаровских предпринимателей Евгения Зори (2004 год) и Олега Булатова (2005 год), а также покушения на убийство бизнесмена Александра Смольского в Амурской области. Четверо участников преступной группы, обвиняемые в этих преступлениях, были арестованы и дали показания, ставшие основанием для задержания губернатора.