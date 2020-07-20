Обвиненный в убийствах Фургал предположил, что его хотели сместить с должности

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал считает, что его преследование по обвинению в организации убийств может быть связано с попыткой сместить его с должности, сообщил его адвокат Борис Кожемякин в интервью телеканалу РБК.

"Он очень аккуратно на эту темы высказался. Он полагает, что есть определенные должностные лица, которые хотели бы его сместить с этой должности, мотивация из этого исходит", - ответил Кожемякин на вопрос журналиста о том, с чем связывает уголовное преследование сам губернатор.

Адвокат также отметил, что, "по мнению Фургала, его судьбу как главы региона должен решать глава государства - Владимир Путин".

Ранее Кожемякин заявлял журналистам, что в деле Фургала "нет политики". "Политическая составляющая не наша тема", - сказал защитник в суде, арестовавшем губернатора.

О задержании Фургала СКР сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, хабаровский губернатор организовал покушение на предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгения Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Сам Фургал все обвинения отвергает и настаивает на своей непричастности к этим преступлениям.

Как заявили в СК, четверо фигурантов одела уже находятся под арестом. Соучастники, утверждает следствие, дали показания на Фургала как на организатора преступлений.

Кроме того, губернатор проверяется на причастность к другим особо тяжким преступлениям на территории Хабаровского и Приморского края, а также Амурской области.

Фургал стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года.