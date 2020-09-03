Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Генпрокуратура обвинила Фургала в использовании протестов в своих интересах

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах, использует протесты в регионе в своих целях, утверждает генеральная прокуратура РФ.

"Сегодня я вижу, что он прозрел, он посмотрел на публичные демонстрации и вдруг пришел к выводу, что он великий государственный деятель. И второе, к чему он пришел – это он вдруг решил использовать в своих интересах те общественные движения и мероприятия, которые происходят в Хабаровском крае", - сказал представитель ведомства Сергей Бочкарев на заседании Басманного суда Москвы.

В четверг Басманный суд в закрытом режиме рассматривает вопрос о продлении ареста Фургалу. Следствие просит оставить экс-губернатора под арестом до 7 декабря.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции столичного Басманного суда он находится под арестом.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгения Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.

Акции в поддержку Фургала на Дальнем Востоке

14
ХабаровскХабаровскПлощадь Борцов за власть советов. Владивосток.ХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскВладивостокВладивостокХабаровскХабаровскВладивостокВладивостокВладивосток.
Хабаровск
Хроника 09 июля – 03 сентября 2020 годаЗадержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Сергей Фургал Хабаровский край

Новости по теме

Новости

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября
Навальный попал в больницу

Володин счел ситуацию с Навальным акцией для введения новых санкций

Навальный попал в больницу

Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"

Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал пожаловался на угрозы следствия

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту
Навальный попал в больницу

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального
Навальный попал в больницу

НИИ Склифосовского не нашел следов ядов группы "Новичок" у Навального

Навальный попал в больницу

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

Песков не считает, что отравление Навального могло быть кому-либо выгодно

"СКАН-Интерфакс" начал использовать данные MediaHills для оценки аудитории ТВ-программ

Перепись населения в труднодоступных районах РФ стартует в октябре

Перепись населения в труднодоступных районах РФ стартует в октябре
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');