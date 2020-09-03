Генпрокуратура обвинила Фургала в использовании протестов в своих интересах

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в убийствах, использует протесты в регионе в своих целях, утверждает генеральная прокуратура РФ.

"Сегодня я вижу, что он прозрел, он посмотрел на публичные демонстрации и вдруг пришел к выводу, что он великий государственный деятель. И второе, к чему он пришел – это он вдруг решил использовать в своих интересах те общественные движения и мероприятия, которые происходят в Хабаровском крае", - сказал представитель ведомства Сергей Бочкарев на заседании Басманного суда Москвы.

В четверг Басманный суд в закрытом режиме рассматривает вопрос о продлении ареста Фургалу. Следствие просит оставить экс-губернатора под арестом до 7 декабря.

Фургал был задержан в ночь на 9 июля в Хабаровске. В настоящее время с санкции столичного Басманного суда он находится под арестом.

По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов – Евгения Зори и Олега Булатова – в 2004-2005 годах.

Вину Фургал не признает.