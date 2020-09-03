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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 11 сентября возобновляет полеты из базового аэропорта "Шереметьево" в Дубай, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

"Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по пятницам и субботам. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании", - уточнила Спивакова.

Ранее в четверг правительство РФ сообщило о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами, приостановленного в марте на фоне пандемии коронавируса.

"Аэрофлот" после этого заявил, что работает с авиационными властями ОАЭ, Мальдив и Египта по вопросу возобновления регулярных рейсов. Обсуждаются слоты, уточняются вопросы расписания и безопасности, говорили в компании.

Аэрофлот Дубай

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