Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Защита Ефремова просит для него "любой" приговор без лишения свободы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Защитник актера Михаила Ефремова просит суд вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы, по делу о гибели водителя в пьяном ДТП, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Прошу вынести любой приговор, но не связанный с лишением свободы", - сказал адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы.

Сам Ефремов отказался выступать в судебных прениях.

В РоссииЕфремов перевел трем потерпевшим по делу о ДТП по рублюЧитать подробнее

Пашаев настаивал на том, что актера судят предвзято. "Он гражданин или кто? Нет, он Ефремов и его судят как Ефремова", - заявил защитник.

Ранее в четверг Ефремов, который ранее не признавал себя виновным в пьяном ДТП, говоря, что ничего не помнит, заявил в суде, что признает вину. Государственное обвинение попросило приговорить его к 11 годам колонии.

Ефремова судят за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

8 июня на Садовом кольце внедорожник актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого Сергей Захаров погиб в результате аварии. Актер после задержания был отправлен под домашний арест.

Михаил Ефремов отправлен под домашний арест

7
Во время избрания меры пресечения по делу о ДТП со смертельным исходом
Хроника 08 июня – 03 сентября 2020 годаДТП с участием Михаила Ефремова
Михаил Ефремов

Новости по теме

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в Москве оставил Фургала в СИЗО до декабря

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Навальный попал в больницу

Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве

Навальный в Томске снимал сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Дубай с 11 сентября
Навальный попал в больницу

Володин счел ситуацию с Навальным акцией для введения новых санкций

Навальный попал в больницу

Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"

Омские врачи не согласны с Германией насчет отравления Навального "Новичком"
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Фургал пожаловался на угрозы следствия

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту

Некоторые участники дела Фургала получили госзащиту
Навальный попал в больницу

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального
Навальный попал в больницу

НИИ Склифосовского не нашел следов ядов группы "Новичок" у Навального

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');