Защита Ефремова просит для него "любой" приговор без лишения свободы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Защитник актера Михаила Ефремова просит суд вынести "любой" приговор, который не будет связан с лишением свободы, по делу о гибели водителя в пьяном ДТП, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Прошу вынести любой приговор, но не связанный с лишением свободы", - сказал адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы.

Сам Ефремов отказался выступать в судебных прениях.

Пашаев настаивал на том, что актера судят предвзято. "Он гражданин или кто? Нет, он Ефремов и его судят как Ефремова", - заявил защитник.

Ранее в четверг Ефремов, который ранее не признавал себя виновным в пьяном ДТП, говоря, что ничего не помнит, заявил в суде, что признает вину. Государственное обвинение попросило приговорить его к 11 годам колонии.

Ефремова судят за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека (п. "а" ч. 4 ст. 264 УК).

8 июня на Садовом кольце внедорожник актера выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого Сергей Захаров погиб в результате аварии. Актер после задержания был отправлен под домашний арест.