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Ефремов перевел трем потерпевшим по делу о ДТП по рублю

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Защитник Михаила Ефремова заявил в суде, что от артиста был сделан перевод по почте в размере трех рублей потерпевшим по уголовному делу о смертельном ДТП в центре Москвы, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"От лица артиста сделан почтовый перевод в качестве компенсации по иску по одному рублю каждому: Маргарите (вдове - ИФ), Валерию (брату - ИФ) и Валерию (сыну - ИФ)", - заявил адвокат Эльман Пашаев в Пресненском суде Москвы в ходе судебных прений.

Ранее в четверг государственный обвинитель запросил для актера наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщалось, 1 сентября суд завершил исследование доказательств по делу актера. В судебном процессе выступили в качестве свидетелей около 20 человек. Свидетели со сторон обвинения и потерпевших настаивали, что видели Ефремова за рулем, а также, что он был в автомобиле один. Однако свидетели, которых пригласили защитники артиста, заявили, что машиной в момент аварии управлял другой человек.

Кроме того, в суде участвовали сами потерпевшие. Суд признал потерпевшими по уголовному делу четверых родственников погибшего Сергея Захарова – вдову, брата и двоих сыновей. В рамках дела они заявили гражданские иски о компенсации морального вреда: супруга, младший сын и брат не захотели "грязных" денег и заявили символический иск в размере одного рубля. Старший сын потребовал от актера 7,3 млн рублей.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ).

Авария с участием актера произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. В результате столкновения погиб водитель Захаров, управлявший фургоном, в который въехал автомобиль Ефремова. В момент случившегося артист находился в состоянии опьянения, а его машина, как установило следствие, была исправна.

На судебном заседании в четверг Ефремов заявил, что признает свою вину.

Михаил Ефремов

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