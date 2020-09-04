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Гендиректор Petropavlovsk решил оспорить обеспечительные меры в отношении УК

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Гендиректор Petropavlovsk Максим Мещеряков подал в Арбитражный суд Амурской области заявление об отмене обеспечительных мер в отношении "УК "Петропавловск", которые были приняты на основании иска гендиректора российской компании Сергея Ермоленко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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"Мещеряков просит отменить обеспечение имущественных интересов УК "Петропавловск". В качестве обоснований в суд поступили материалы о смене состава совета директоров. Все поступившие документы подписаны Мещеряковым лично. Заседание по делу назначено на 10 сентября", - сказал сотрудник пресс-службы.

Арбитражный суд Амурской области в качестве предварительных обеспечительных мер вынес запрет на внесение изменений в ЕГРЮЛ по УК "Петропавловск".

В обоснование иска Ермоленко указал, что была предпринята попытка сместить его с должности гендиректора АО "УК "Петропавловск". Мещеряков подал соответствующее заявление в инспекцию ФНС России №1 по Амурской области, "не приложив при этом документов, подтверждающих его полномочия". Как отмечается в материалах суда, налоговая служба 27 августа приостановила регистрацию изменений.

Предполагая, что попытки смены руководства в ближайшее время будут предприняты и на производственных активах Petropavlovsk - Покровском, Маломырском и Албынском рудниках - Ермоленко обратился с аналогичной просьбой к суду и в отношении этих компаний. По ним также приняты обеспечительные меры.

Глава УК "Петропавловск" выразил опасения, что могут быть внесены изменения, упрощающие действующую на сегодня процедуру смены органов управления дочерних предприятий Petropavlovsk.

Ермоленко много лет возглавляет УК "Петропавловск", а в 2011-2014 годах, когда основатель Petropavlovsk Павел Масловский заседал в Совете Федерации, был гендиректором головной компании. В конце августа он также назначен гендиректором "Покровского рудника".

Petropavlovsk пребывает в состоянии корпоративного конфликта с конца июня, когда по итогам годового собрания Масловский и еще несколько директоров не прошли в совет директоров головной компании. Временным гендиректором Petropavlovsk в середине августа был назначен Максим Мещеряков.

Руководители рудников и УК, в том числе Ермоленко, направили письмо совету директоров с просьбой раскрыть дополнительную информацию о Мещерякове. Они ставят под сомнение его компетенции и независимость, в частности отмечая аффилированность с Bonum Capital, миноритарием Petropavlovsk.

Крупнейшим акционером Petropavlovsk с долей свыше 24% является ЮГК, которую контролирует семья Константина Струкова. Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, по итогам первого квартала замыкает первую тройку российских золотодобытчиков.

Petropavlovsk Максим Мещеряков Покровский рудник Сергей Ермоленко Арбитраж Амурской области УК Петропавловск Павел Масловский

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