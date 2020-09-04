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Доллар подорожал на 16 копеек на открытии торгов в Москве

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро дорожают растут на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль дешевеет на угрозах расширения антироссийских санкций и дешевеющей нефти.

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Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,93-75,5 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 16 копеек и составил 75,44 рубля за доллар. Евро подорожал на 4,5 копейки до 89,26 рубля Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 10,76 копейки к уровню закрытия четверга, до 81,66 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,8 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,97 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях угрозы расширения антироссийских санкций после отравления оппозиционного политика Алексея Навального и дешевеющей нефти.

В пятницу в 13:30 по Москве соберется Совет НАТО на уровне послов в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Решение об этом накануне принял генсек НАТО Йенс Столтенберг. По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия информации об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени 27 государств-членов Евросоюза выступил с решительным осуждением отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Европейский союз призывает к совместному международному ответу и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе посредством ограничительных мер", - говорится в заявлении.

В пятницу трейдеры ждут официальных данных о безработице в США за август. Данные ADP Research Institute, опубликованные на этой неделе, показали, что число рабочих мест в частном секторе экономики США в прошлом месяце выросло лишь на 428 тыс.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу и могут продемонстрировать недельное падение. Давление на котировки оказывает сезонное ослабление спроса на нефть и сообщения о том, что Ирак может не выполнить свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+.

К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1%, до $43,63 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 1,09% - до $41,26 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило на этой неделе, что спрос на бензин в стране на прошлой неделе сократился до 8,78 млн баррелей с 9,16 млн баррелей неделей ранее.

Тем временем Ирак не может сократить добычу нефти в соответствии с взятыми на себя обязательствами в рамках ОПЕК+, пишет Bloomberg.

В этом году добыча нефти в Ираке превышала квоту в ОПЕК+, и страна обязалась компенсировать перепроизводство за счет более сильного сокращения добычи в августе и сентябре. Однако в среду Багдад заявил, что ему может потребоваться еще два месяца, чтобы выполнить свои обязательства.

Алексей Навальный Мосбиржа НАТО Йенс Столтенберг Жозеп Боррель Ирак Brent WTI

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