Государства-члены ЕС осудили отравление Навального

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в заявлении от имени 27 государств-членов Евросоюза выступил с решительным осуждением отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

"Европейский союз самым решительным образом осуждает покушение на Алексея Навального, который был отравлен военным химическим нервнопаралитическим веществом группы "Новичок", аналогичным тому, которое использовалось при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери 4 марта 2018 года", - говорится в заявлении, опубликованном в Брюсселе.

"Применение химического оружия совершенно неприемлемо ни при каких обстоятельствах, представляет собой серьезное нарушение международного права и международных стандартов в области прав человека", - подчеркивается в коммюнике от имени ЕС.

"Европейский союз призывает к совместному международному ответу (на инцидент с Навальным - ИФ) и оставляет за собой право принимать соответствующие действия, в том числе посредством ограничительных мер", - сказано в документе.

В нем отмечается, что это новое покушение на гражданина России произошло на территории Российской Федерации. "Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление при полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности", - призвали государства ЕС.

Они указали на то, что "безнаказанность не должна и не будет допускаться".

Европейский союз также призвал РФ в полной мере сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного международного расследования.

Государства-члены ЕС выразили благодарность берлинской больнице Charite за лечение Навального и пожелали ему скорейшего и полного выздоровления.

"Европейский союз продолжит внимательно следить за этим делом и оценивать его последствия", - отмечается в заявлении Борреля от имени 27 государств-членов ЕС.

Как сообщалось ранее в четверг, Германия проинформировала постпредов стран ЕС в Брюсселе о выводах специализированной химической лаборатории по случаю Навального.

Прерванный полет

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".