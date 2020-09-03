Столтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с Навальным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает 4 сентября Совет НАТО на уровне послов по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, передает агентство Bloomberg.

По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия заявления об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок".

Впоследствии официальный представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила в твиттере планы заседания на эту тему.

"Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 (13:30 по московскому времени) пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов, (который будет посвящен - ИФ) теме атаки при помощи "Новичка" на Алексея Навального", - написала она.

Навальный проходит лечение в берлинской клинике Charite, он подключен к аппарату ИВЛ. Накануне власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме оппозиционера обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для обвинений в адрес России.