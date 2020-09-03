Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:38Заразились
на 03.09В России 1 009 995+4 995В мире 26 031 410+281 768

Столтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с Навальным

Столтенберг созвал Совет НАТО на уровне послов по ситуации с Навальным
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг созывает 4 сентября Совет НАТО на уровне послов по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, передает агентство Bloomberg.

По данным западных СМИ, на совете будут обсуждаться возможные последствия заявления об отравлении Навального субстанцией группы нервно-паралитических боевых веществ "Новичок".

Впоследствии официальный представитель НАТО Оана Лунгеску подтвердила в твиттере планы заседания на эту тему.

"Генсек Йенс Столтенберг завтра в 12:30 (13:30 по московскому времени) пообщается со СМИ после встречи Совета НАТО на уровне послов, (который будет посвящен - ИФ) теме атаки при помощи "Новичка" на Алексея Навального", - написала она.

Навальный проходит лечение в берлинской клинике Charite, он подключен к аппарату ИВЛ. Накануне власти ФРГ со ссылкой на лабораторию Бундесвера объявили о том, что в организме оппозиционера обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят оснований для обвинений в адрес России.

Хроника 20 августа – 03 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
НАТО Алексей Навальный

Новости по теме

Новости

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Россию заподозрили в атаке на Минздрав Грузии

Россия и Белоруссия договорились об оплате поставок энергоносителей

SpaceX запустила ракету с новой партией интернет-спутников Starlink

Меркель ушла от ответа на вопрос о будущем "Северного потока 2"

ЕС заявил, что пока сложно говорить о санкциях против РФ по инциденту с Навальным

ЕС заявил, что пока сложно говорить о санкциях против РФ по инциденту с Навальным

Белорусский премьер решил испытать на себе российскую COVID-вакцину

Навальный попал в больницу

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального

Лукашенко назвал фальсификацией версию об отравлении Навального

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Лукашенко сменил руководителей КГБ и Совбеза Белоруссии

Тайфун в Южной Корее оставил более 270 тыс. домов без электричества

Тайфун в Южной Корее оставил более 270 тыс. домов без электричества

Лукашенко произведет кадровые перестановки в руководстве Белоруссии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');