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Эксперт допустил старт COVID-вакцинации групп риска после 13 сентября

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Разработчик первой российской вакцины от COVID-19 "Sputnik V", Институт имени Гамалеи надеется получить разрешение на выпуск в гражданский оборот первой партии препарата уже в конце следующей недели, после этого может начаться массовая вакцинация населения из групп риска.

"Есть процедура выхода партии в гражданский оборот, должна пройти, соответственно, процедура контроля качества в Росздравнадзоре. И также в ближайшее время, с 10 по 13 число (сентября - ИФ) мы планируем, мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно вот с этого момента, когда партия выйдет в гражданский оборот, и начнется вакцинация населения", - сказал замдиректора Института им.Гамалеи по научной работе Денис Логунов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Распределять вакцину, по словам Логунова, будет Минздрав России.

Ранее сообщалось, что Минздрав намерен в приоритетном порядке предложить вакцинацию группам риска, в которые включены медики, работники образования, полицейские, студенты и призывники.

Между тем, в Москве в ближайшее время стартует третий этап клинических исследований вакцины "Sputnik V", в нем примут участие порядка 40 тыс. добровольцев (этот этап уже фактически является пострегистрационным, поскольку препарат получил временную регистрацию). Как ожидается, часть из добровольцев получит вместо вакцины плацебо, за всеми участниками исследования будет вестись медицинское наблюдение.

Таким образом, введение вакцины в гражданский оборот и пострегистрационные исследования вакцины будут идти параллельно.

Хроника 09 января – 04 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Институт имени Гамалеи Денис Логунов Коронавирус Sputnik V Коронавирус

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