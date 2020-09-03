Полицейские и студенты пополнили список приоритетных групп по вакцинации

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Помимо врачей и учителей в приоритетном порядке от коронавируса будут прививать полицейских, призывников и студентов. Об этом говорится в обновленной восьмой версии рекомендаций по борьбе с COVID-19 Минздрава РФ.

"Приоритетной вакцинации против COVID-19, подлежат следующие контингенты: работники медицинских организаций (все сотрудники), образовательных организаций, полиции, общественного транспорта, торговли, органов социальной защиты населения, предприятий общественного питания и других организаций, работа которых связана с непосредственным контактом с большим количеством людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и других", - отмечается в документе.

Кроме этого, приоритетно прививать от коронавируса предлагают "обучающихся в организациях среднего и высшего профессионального образования, а также лиц, подлежащих призыву на военную службу", уточняется в рекомендациях.