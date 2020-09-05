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Полномочия Госсовета конкретизирует специальный закон

Полномочия Госсовета конкретизирует специальный закон
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Закон о Госсовете, подготовка которого ведется в настоящее время, позволит конкретизировать полномочия данного органа и форматы его работы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В интервью для фильма "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) он заявил, что в России - стране с федеральным устройством, важно, чтобы возглавляющие регионы губернаторы, являющиеся представителями политических партий и беспартийные, могли эффективно представлять своих избирателей в федеральных структурах, "и данную задачу Госсовет решил".

При этом спикер считает, что требует обсуждения вопрос о включении в состав Госсовета руководителей контрольных и надзорных органов, в том числе Счетной палаты и Генеральной прокуратуры.

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"Логика в том, что в Госсовете должны принимать участие руководители контрольно-надзорных органов, тоже есть. Иногда проверки постоянные в регионах проводятся не для конечного результата, а для галочки. И здесь также есть необходимость обратной связи, когда глава исполнительной власти региона сможет на равных какие-то вопросы обсуждать с теми, кто осуществляет контроль и надзор", - сказал Володин.

Госсовет был учрежден указом президента 20 лет назад. Глава государства в послании Федеральному собранию в январе 2020 года предложил "кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне".

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что внесение законопроекта о Госсовете ожидается в осеннюю сессию Госдумы и сейчас идет подготовка документа.

Госдума Госсовет Вячеслав Володин

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