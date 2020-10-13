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Крашенинников заявил о высокой степени готовности поправок о Госсовете

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В Госдуме в высокой степени готовности находится ожидаемый законопроект о Госсовете и поправки об иерархии законов, сообщил председтель по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Изменение Конституции

Он заверил, что "основную часть из сотни законопроектов, которые вытекают из Конституции", Госдума постарается принять в осеннюю сессию.

Сегодня на заседании Дума рассмотрит в первом чтении три закона из первого пакета, который внес президент для имплементации поправок в Конституцию - "О правительстве РФ", "О Конституционном суде" и "О прокуратуре", напомнил он.

В начале сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что готовится законопроект, который конкретизирует полномочия Госсовета и форматы его работы. Он тогда предположил, что в этот орган могут включить руководителей контрольных и надзорных органов, в том числе Счетной палаты и Генпрокуратуры.

22 сентября председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сказал, что законопроект о Госсовете практически готов и это будет большой документ. По его словам, внесет документ в Госдуму Владимир Путин, поскольку Госсовет находится в сфере полномочий президента.

В России Госсовет был учрежден указом президента от 2000 года как совещательный орган при главе государства. На его площадке проходят консультации президента с главами регионов по особо важным вопросам.

Путин предложил усилить роль этой структуры в послании Федеральному Собранию, чтобы "кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне".

Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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ОмскПрезидент России Владимир Путин. Москва.Кочевая община оленеводов в Алданском районе. Республика Якутия.МоскваПеринатальный центр республиканской клинической больницы Татарстана. Казань.В отдаленном населенном пункте Таймыра. Красноярский край.ВладивостокМосковская областьДеревня Николаевка. Омская область.Аэропорт Пулково. Санкт-Петербург.Село Троицкое. Московская область.Казанский вокзал. Москва.Деревня Луговое. Ивановская область.НовосибирскЕкатеринбургПоселок Востряково. Московская область.
Омск
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