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МЧС направит дополнительные силы в районы Приморья из-за тайфуна

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Дополнительные группировки сил и средств МЧС направлены в районы Приморского края, где прогнозируется прохождение тайфуна "Хайшен", сообщает пресс-служба правительства края.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по краю Роман Чурсин, слова которого приводятся в сообщении, сформированы дополнительные группировки в количестве 180 человек, которые уже выдвинулись в те районы, где необходимо усиление.

Группировки направлены в Уссурийск, Хасанский, Шкотовский, Октябрьский районы, а также другие территории, где прогнозируется наибольший удар стихии.

Ожидается, что новый тайфун придет на территорию региона утром 7 сентября. По информации регионального МЧС России, с 7:00 тайфун начнет оказывать влияние на территорию Хасанского района и будет смещаться к южной и юго-западной половине края, где ожидаются сильные дожди - от 15 до 40 мм осадков.

"Дожди будут продолжаться до 5:00 8 сентября. Прогнозируемая ветровая нагрузка будет меньше, чем у "Майсака", но тем не менее порывы составят до 28-30 м/с по тем же районам, что и в предыдущий раз. Стабилизируется обстановка только к 16.00 8 сентября", - говорится в сообщении.

Тайфун "Майсак" 3 сентября вызвал в Приморье ураганный ветер. За медпомощью обратились 55 пострадавших от урагана жителей Приморья. Один человек погиб из-за упавшего на него дерева. Также погибли два члена экипажа плавучего крана "Черноморец - 34", который из-за непогоды выбросило на отмель в бухте Теляковского.

Приморский край МЧС Хайшен

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