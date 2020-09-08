В Приморье тайфун "Хайшен" нарушил энергоснабжение и подтопил дороги

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Тайфун "Хайшен" принес сильные дожди в Приморский край, в некоторых районах выпало около месячной нормы осадков. В результате оказались подтоплены дороги, жители некоторых районов края остались без электричества.

"На данный момент зафиксировано несколько переливов воды через дороги в пяти муниципалитетах региона, существенно поднялся уровень воды в ряде рек Приморского края", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Непогода привела к перебоям в энергоснабжении сел в Хасанском, Надеждинском, Кавалеровском, Шкотовском районах. Аварии на сетях ликвидируют 40 бригад энергетиков.

По данным Примгидромета, минувшей ночью сильные дожди прошли в западных и южных районах Приморья. На побережье Приморского края ветер усиливался до 22 - 27 м/с, во Владивостоке и на мысах юго-восточного побережья - до 32 м/с.

По прогнозам синоптиков, в Хасанском районе и Уссурийском округе вода в реках может достичь опасных отметок и подтопить населенные пункты и сельхозугодья.