Регионам дополнительно выделят 838 млн руб. на вывоз бытовых отходов

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Еще девять регионов получат средства на поддержку операторов, занимающихся вывозом отходов, им перераспределят более 830 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в воскресенье на сайте кабинета министров.

"Дополнительное финансирование получат республики Алтай, Калмыкия, Карелия и Крым, а также Волгоградская, Иркутская, Саратовская, Тверская и Ульяновская области. Им перераспределят 838 млн рублей в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете", - говорится в документе.

На обеспечение бесперебойной работы мусорных операторов в 2020 году суммарно выделено более 9 млрд рублей, деньги поступят в 76 регионов.

В документе отмечается, что коронавирус и необходимость соблюдать режим самоизоляции привели к увеличению объемов бытового мусора.

"Как следствие, нагрузка на операторов, занимающихся вывозом отходов, заметно выросла, особенно в сельской местности, - сказали в кабмине. - Учитывая эти обстоятельства, и было принято решение оказать им финансовую поддержку".