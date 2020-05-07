Мусорным операторам в 28 регионах не хватает денег для работы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В 28 регионах России возник риск, что прекратят работу региональные операторов по обращению с коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе Минприроды. Компаниям не хватает денег.

Эти данные министерство представило, собрав заявки от регионов на субсидии, которые нужны для обеспечения непрерывной работы по сбору, вывозу, переработке или утилизации мусора. Это часть комплекса антикризисных мер, принятых в апреле правительством для недопущения разорения региональных операторов в условиях пандемии.

Заявки на субсидии подал 51 регион. "Из них 28 субъектов проинформировали о существующих рисках прекращения деятельности регоператоров", - сообщили в ведомстве.

При этом, часть регионов готовит собственные меры поддержки. В Смоленской, Сахалинской, Нижегородской, Костромской и Волгоградской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе органами власти уже приняты необходимые решения и нормативные акты, позволяющие оказать антикризисную поддержку сборщикам мусора.

В условиях пандемии мусорные операторы начали жаловаться, что отходов стало больше, предприятия общепита, исправно платившие за вывоз мусора, не работают, а сборы с граждан снижаются.

В начале апреля Минприроды попросило правительство субсидировать региональных операторов управления отходами на 30 млрд рублей, чтобы не допустить мусорного коллапса. Тогда речь шла о 17 компаниях в десяти регионах, которые оказались на грани банкротства.