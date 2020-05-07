Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

Мусорным операторам в 28 регионах не хватает денег для работы

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В 28 регионах России возник риск, что прекратят работу региональные операторов по обращению с коммунальными отходами, сообщили в пресс-службе Минприроды. Компаниям не хватает денег.

Экономический кризис

Эти данные министерство представило, собрав заявки от регионов на субсидии, которые нужны для обеспечения непрерывной работы по сбору, вывозу, переработке или утилизации мусора. Это часть комплекса антикризисных мер, принятых в апреле правительством для недопущения разорения региональных операторов в условиях пандемии.

Заявки на субсидии подал 51 регион. "Из них 28 субъектов проинформировали о существующих рисках прекращения деятельности регоператоров", - сообщили в ведомстве.

При этом, часть регионов готовит собственные меры поддержки. В Смоленской, Сахалинской, Нижегородской, Костромской и Волгоградской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе органами власти уже приняты необходимые решения и нормативные акты, позволяющие оказать антикризисную поддержку сборщикам мусора.

В условиях пандемии мусорные операторы начали жаловаться, что отходов стало больше, предприятия общепита, исправно платившие за вывоз мусора, не работают, а сборы с граждан снижаются.

В начале апреля Минприроды попросило правительство субсидировать региональных операторов управления отходами на 30 млрд рублей, чтобы не допустить мусорного коллапса. Тогда речь шла о 17 компаниях в десяти регионах, которые оказались на грани банкротства.

Минприроды коронавирус

Новости по теме

Новости

ВЦИОМ узнал, что 42% россиян хотят сохранить право работать на удаленке после пандемии

ВЦИОМ узнал, что 42% россиян хотят сохранить право работать на удаленке после пандемии

Граффити, изображающее победу над коронавирусом, появилось в Подольске

Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева

Глава Крыма поставил под сомнение курортный сезон 2020 года

СКР заподозрил Быкова в организации убийства члена ОПГ и его приятеля

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

У "Омбудсмена полиции" Воронцова выпилили дверь и провели обыск

В Думе потребовали утилизировать маски населения так же, как медицинские средства защиты

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');