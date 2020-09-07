Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:22Заразились
на 06.09В России 1 025 505+5 195В мире 27 103 845+230 699

Гинцбург заявил, что РФ может справиться с COVID-19 к лету 2021 года

Гинцбург заявил, что РФ может справиться с COVID-19 к лету 2021 года
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия может справиться с коронавирусом к лету следующего года, за это время удастся привить большинство населения страны, сообщил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, учитывая имеющиеся мощности, за 12 месяцев можно произвести 80 млн доз вакцины. "И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции", - сказал Гинцбург в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что с коронавирусом удастся справиться к лету 2021 года, он ответил: "Я на это надеюсь, если все пойдет по плану".

"Наша площадка с октября сможет производить 600-700 тыс. вакцин в месяц, а площадки "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум" вместе - около 5 млн вакцин", - пояснил Гинцбург.

Он отметил, что "у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация".

Хроника коронавируса. Сентябрь.

9
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса 3 сентября. Мужчина лежит в фальшивом гробу в наказание за нарушение правил в индонезийском городе Джакарта. Новые правила требуют от граждан носить маски в общественных местах в качестве меры предосторожности против новой вспышки коронавируса.2 сентября. В Гаване с 1 сентября введен комендантский час из-за роста новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.1 сентября. Почти 2 млн новых случаев заболевания коронавирусом было зарегистрировано в Индии в августе. Это худший месячный показатель по всем мире. На фото: медицинский работник берет образец ПЦР для проведения тестов на COVID-19 в медицинском центре в Нью-Дели.1 сентября. Женщина закрывает лицо палестинским флагом в качестве превентивной меры против коронавирусной болезни в городе Газа.1 сентября. Программа всеобщего бесплатного тестирования на COVID-19 началась в Гонконге.1 сентября. Учащиеся средней школы на церемонии открытия нового осеннего семестра в китайском городе Ухань.1 сентября. На дорогах Непала были установлены 22 манекена в форме сотрудников дорожной полиции в рамках борьбы с нарушениями правил дорожного движения во время второго локдауна в стране.1 сентября. В Рио-де-Жанейро на специальной церемонии у статуи Христа-Искупителя членам Красного Креста выразили благодарность за их помощь в борьбе с пандемией.
В Колумбии возобновляется индустрия развлечений, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса
Хроника 09 января – 07 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Коронавирус

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 сентября

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Группа туристов из 11 человек пропала под Сочи

Под Екатеринбургом загорелась пилорама

МВД готово проверить версии немецких врачей по поводу Навального

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России

Шойгу сообщил о тренировке самолетов США в нанесении ударов по России
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявлено 5 195 новых случаев COVID-19

Регионам дополнительно выделят 838 млн руб. на вывоз бытовых отходов

Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации от коронавируса

Шойгу сообщил о планах НАТО перебросить в Польшу дополнительный контингент

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');