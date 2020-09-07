Гинцбург заявил, что РФ может справиться с COVID-19 к лету 2021 года

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Россия может справиться с коронавирусом к лету следующего года, за это время удастся привить большинство населения страны, сообщил директор Института имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

По его словам, учитывая имеющиеся мощности, за 12 месяцев можно произвести 80 млн доз вакцины. "И мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране, что создаст протективный популяционный иммунитет. И это позволит прекратить эпидпроцесс, то есть неконтролируемое распространение инфекции в популяции", - сказал Гинцбург в интервью газете "Известия", опубликованном в понедельник.

На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это, что с коронавирусом удастся справиться к лету 2021 года, он ответил: "Я на это надеюсь, если все пойдет по плану".

"Наша площадка с октября сможет производить 600-700 тыс. вакцин в месяц, а площадки "Биннофарм", "Р-Фарм" и "Генериум" вместе - около 5 млн вакцин", - пояснил Гинцбург.

Он отметил, что "у нас будут постоянные сражения и потери в борьбе с данным возбудителем, пока не начнется массовая вакцинация".