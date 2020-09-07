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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:18Заразились
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В России коронавирусом заразились еще 5 185 человек

В России коронавирусом заразились еще 5 185 человек
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 5 185 случаев в 84 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Накануне в воскресенье, 6 сентября, в России было 5 195 случаев COVID-19, 5 сентября - 5 205.

За сутки умер 51 пациент, 2 328 пациентов выписаны. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 1 030 690 случаев коронавирусной инфекции, 17 871 умерший и 843 277 выписанных. Лечение продолжают 169 542 человека.

Заболеваемость в регионах

В Москве в понедельник, сообщает оперативный штаб, 690 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 14 человек, выздоровели 882 пациента.

Еще 196 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 166 - в Московской области, по 151 - в Ростовской, Нижегородской областях. 125 - в Свердловской области, 124 - в Ставропольском крае, 109 - в Воронежской области, 106 - в Красноярском крае, 102 - в Самарской области, 101 - в Саратовской области. В других регионах России суточный прирост не превышает ста случаев.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 07 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
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