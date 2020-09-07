Рубль днем ускорил падение к доллару и евро на фоне возможных санкций

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно дорожают, торгуясь на многомесячных максимумах на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль дешевеет на сообщениях о возможных санкциях в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального.

К 15:00 доллар дорожал на 58,75 копейки к уровню закрытия торгов в пятницу и стоил 76,02 рубля. Это максимум с 22 апреля. Евро к этому моменту дорожал на 63,25 копейки до 89,86 рубля. В течение дня курс евро поднимался выше отметки 90 рублей впервые с 12 февраля 2016 года. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 60,78 копейки - до 82,256 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 по Москве до 11:30) Банк России повысил официальный курс доллара на 8 сентября на 40,87 копейки, до 75,591 рубля за доллар, а курс евро - на 43,87 копейки, до 89,4771 рубля за евро.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно ускорил темпы снижения к доллару и евро на старте торгов после новых заявлений представителей руководства Германии о возможных санкциях против России после отравления Навального. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключает увязывания позиции Берлина по проекту "Северный поток - 2" с ответом на ситуацию с российским оппозиционером Навальным.

"Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала", - сказал он журналистам в Берлине. Зайберт также подчеркнул, что для того, чтобы увязывать обе ситуации вместе, пока слишком рано, поскольку на этот счет должна быть сформулирована общая позиция внутри ЕС.

"Сегодня слишком рано сообщать вам нашу совместную европейскую реакцию на этот счет", - сказал он. "Слишком рано, чтобы ответить вам точно, только на прошлой неделе мы получили новую информацию", - добавил Зайберт.

По его словам, Меркель пока не обсуждала с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с Навальным.

В то же время внимание трейдеров переключается на очередное заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), которое пройдет в четверг.

На прошлой неделе курс евро к доллару поднялся выше отметки в $1,2 впервые с мая 2018 года, после чего быстро перешел к падению на сигналах обеспокоенности ЕЦБ существенным укреплением европейской валюты за последнее время. Руководители ЕЦБ опасаются, в частности, что укрепление евро может еще больше ослабить инфляцию и усилить необходимость наращивания монетарного стимулирования, сообщила Financial Times со ссылкой на представителей ЕЦБ.

В пятницу евро подешевел в паре с долларом по итогам четвертой сессии подряд.

Начиная с марта ЕЦБ запустил стимулирующие программы общим объемом порядка $3 трлн, чтобы поддержать экономику, оказавшуюся в кризисе из-за пандемии COVID-19.

Биржи США 7 сентября, закрыты в связи с Днем труда.

Нефть дешевеет в понедельник на информации о том, что государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США в октябре. Снижение цен на нефть для американских клиентов в октябре составит от $0,5 за баррель до $0,7 за баррель. Саудовская Аравия обычно задает тон для принятия решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами, включая Ирак и ОАЭ.

К 15:10 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 1,62%, до $41,97 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 1,51%, до $39,17 за баррель.

Как отмечает Trading Economics, в ходе торгов оба контракта опускались до минимальной отметки за более чем два месяца: Brent - до $41,71 за баррель, WTI - до $38,75 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 6,9% - максимальными темпами за три месяца, WTI - на 7,5% на фоне сомнений экспертов в устойчивости спроса на нефть в условиях продолжающегося роста заболеваемости в ряде стран, в том числе, в США и Индии, пишет Bloomberg. Цены обеих марок на закрытие рынка в пятницу были минимальными с 9 июля.

"Геополитические риски продолжают давить на рубль, даже в условиях относительно спокойной ситуации на валютных рынках. Конечно, цена на нефть также играет свою роль, и после заявления Saudi Aramco о снижении экспортных цен в октябре нефть не могла не отреагировать снижением, но без геополитического подтекста рубль бы вряд ли так сильно дешевел, как сейчас", - отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев.

"Российская валюта останется под давлением, пока не прояснится ситуация с Навальным. Если Европа введет санкции против российских долговых бумаг, то они окажут влияние на рубль. Если они не станут трогать ОФЗ, то санкционная тема против России будет исчерпана и рублю ничего не будет угрожать", - полагает аналитик ИАЦ "Альпари" Владислав Антонов.

"Мы не ожидаем, что в течение предстоящей недели российская валюта сможет восстановить позиции, так как давление со стороны внешнеполитических факторов сохранится. Кроме того, на курсе негативно скажутся и сократившиеся в сентябре до 2,5 млрд рублей в день продажи Минфина. Сегодня активность на торгах будет пониженной из-за выходного дня в США", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Банк России 31 августа, 1 и 2 сентября продавал валюту на 3,1 млрд рублей, 3 сентября - на 3,2 млрд рублей. Неделей ранее совокупный объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слабо изменились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 4,34% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 4,41% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с пятницей - 4,52%, 4,65% и 4,66% годовых соответственно.