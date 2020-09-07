Берлин не изменил мнение о ситуации с Навальным после публикации Минском записи

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Публикация государственными СМИ Белоруссии записи разговора о российском оппозиционере Алексее Навальном не меняет мнения правительства Германии, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Мы уже на прошлой неделе сказали, что утверждения господина Лукашенко не являются правдивыми (...) Транскрипт не изменил наше мнение", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в понедельник.

Он также добавил, что канцлер Германии Ангела Меркель пока не обсуждала с президентом РФ Владимиром Путиным произошедшее с Навальным, и отказался сообщить о планах лидеров обеих стран на этот счет.

В прошлый четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал фальсификацией информацию об отравлении Навального, сославшись на перехваченный разговор "Варшавы с Берлином". "Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - сказал Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске.

На следующий день белорусские государственные СМИ обнародовали запись фрагмента телефонной беседы, в которой речь идет, в частности, о ситуации с Навальным. На записи слышны два мужских голоса, говорящих по-английски. Кто именно ведет разговор, из записи непонятно. По утверждению белорусских СМИ, это "перехват переговоров Варшавы и Берлина". Один из собеседников говорит, что "материалы по Навальному готовы, будут переданы в администрацию канцлера, ожидаем ее заявления".

Подтверждений тому, что разговор ведется между представителями Польши и Германии, нет.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

В среду, 2 сентября, власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Меркель призвала российское правительство дать объяснения по ситуации с Навальным. По ее мнению, оппозиционер стал жертвой преступления, а яд группы "Новичок" в его организме определен точно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отметил, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. Он подчеркнул, что "до вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведен целый комплекс анализов у нас в стране, никаких отравляющих веществ выявлено не было".