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ФБК обжаловал решение суда по жалобе на СКР в ситуации с Навальным

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) попросил Мосгорсуд отменить решение районного суда, отказавшего в жалобе на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

"Обжаловали в Мосгорсуд постановление Басманного суда по жалобе на бездействие СК", - сообщает юридическая служба ФБК.

В жалобе заявители утверждают, что бездействие СКР выразилось в том, что он не провел проверку по заявлению о покушении на убийство Навального, а также не принял решение возбуждать или нет уголовное дело.

"По закону на проверку заявления о преступлении дается по общему правилу трое суток, однако Следственный комитет не проводит проверку и не принял никаких процессуальных решений уже в течение 18 дней", - отмечается в сообщении.

4 сентября Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу юриста ФБК Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета по заявлению об отравлении Навального.

В ходе заседания было оглашено письмо из СК России, согласно которому обращение Гимади, поданное 20 августа, было направлено для рассмотрения в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте. В связи с этим, суд пришел к выводу, что обращение Гимади было рассмотрено и передано в территориальное подразделение СК в установленный законом срок, а с интересующими его в этой связи документами он смог ознакомиться в суде.

Таким образом, посчитал суд, права Гимади как автора обращения в СК нарушены не были.

Ранее в ФБК сообщили, что 20 августа в СК России было подано заявление об отравлении Навального, а именно о покушении на его убийство и о посягательстве на жизнь общественного деятеля.

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Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию местнойй больницы. С 22 августа по решению семьи он лечится в клинике Charite в Берлине.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хроническим панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российские специалисты не обнаружили.

В свою очередь, немецкие врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервнопаралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

Семья и соратники Навального настаивают, что оппозиционера отравили.

ФБК Алексей Навальный СКР

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