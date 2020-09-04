Суд отклонил жалобу ФБК на бездействие СКР в ситуации с Навальным

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади на бездействие Следственного комитета РФ по заявлению об отравлении оппозиционера Алексея Навального, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд приходит к выводу, что жалоба не подлежит удовлетворению", - говорится в решении судьи Евгении Николаевой. В ходе заседании было оглашено письмо из СКР, согласно которому, обращение Гимади, поданное 20 августа, было направлено для рассмотрения в Западно-Сибирское следственное управление СК на транспорте.

Гимади заявил, что не согласен с решением суда и будет обжаловать его. По словам юриста, о реакции СК на его обращение он узнал только в суде, хотя установленный законом срок на ответ по таким заявлениям составляет три дня. Кроме того, пояснил Гимади, о действиях СК на транспорте по заявлению ему также неизвестно, хотя оно было передано туда еще 27 августа.

Суд пришел к выводу, что заявление Гимади было рассмотрено и передано в территориальное подразделение СК в установленный законом срок, а с интересующими его в этой связи документами он смог ознакомиться в суде. Таким образом, посчитал суд, права Гимади как автора обращения в СКР нарушены не были.

Ранее в ФБК сообщили, что 20 августа в СК России было подано заявление об отравлении Навального, а именно о покушении на его убийство (ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 105 УК РФ) и о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ).

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи он проходит лечение в клинике Charite в Берлине.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции. Отравляющих веществ в организме оппозиционера российскими специалистами обнаружено не было.

В свою очередь, германские врачи 24 августа сообщили, что состояние оппозиционера было вызвано интоксикацией "субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы". Канцлер Германии Ангела Меркель 2 сентября заявила, что речь идет о нервно-паралитическом боевом веществе из группы "Новичок".

Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера.