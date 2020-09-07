Железнодорожную станцию "Шиес" откроют для пассажиров 21 сентября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Открытие станции "Шиес" Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" в Архангельской области, вблизи которой планировалось построить экотехнопарк, состоится 21 сентября, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский.

"Станцию на Шиесе откроют ровно через 14 дней. Соответствующий документ уже подписан руководством Росжелдора - приказ 360 от 7 августа. Благодарен министру транспорта РФ Евгению Дитриху за максимально оперативное решение вопроса, о котором договаривались с жителями Ленского района на недавней встрече", - написал Цыбульский на своей странице в соцсети в понедельник.

В приказе Федерального агентства железнодорожного транспорта, который также опубликовал врио губернатора, отмечается, что станция открывается "для выполнения пассажирских операций по знаку "Б" (продажа билетов на все пассажирские поезда)".

Ранее Цыбульский сообщал о намерении провести переговоры с РЖД по восстановлению остановки на станции "Шиес" при движении поездов по маршруту Воркута - Москва. Территории в районе станции присвоят категорию земли населенных пунктов.

Также Цыбульский по итогам поездки на Шиес сообщал, что рекультивация территории ведется крайне низко, и не исключил возможность судебных разбирательств с ответственной компанией и штрафов. Он отмечал, что у компании есть время до конца года, чтобы выполнить этап технической рекультивации земли.

В пресс-службе правительства Поморья "Интерфаксу" сообщали, что рекультивация земельного участка, где планировалось построить экотехнопарк "Шиес", будет проводиться в два этапа, основные работы планируется завершить в 2024 году.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

В апреле текущего года Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и врио главы соседней республики Коми Владимир Уйба.

В начале июня правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.