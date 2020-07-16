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Правительство Поморья планирует завершить рекультивацию участка в Шиесе в 2024 году

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Архангельской области в два этапа проведут рекультивацию участка, на котором планировалось построить экотехнопарк "Шиес", основные работы должны завершиться в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

Первый технический этап предусматривает освобождение поверхности от инженерно-бытовых сооружений, крупногабаритных обломков и строительного мусора; предварительную и окончательную планировку поверхности этого участка; завоз и разравнивание плодородного слоя почв, окончательную планировку участка. Эти работы намечены на 2020 и 2021 годы. Они начались с 7 апреля.

Второй этап, биологический (2022-2024 годы) включает удобрение почв и сплошную посадку сеянцев сосны с закрытой корневой системой (2021 год), а также дополнение лесных культур и рыхление почвы "с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях".

Лесовосстановительные мероприятия будут считаться завершенными после того, как земли, где прошли работы, будут восстановлены к участкам, на которых расположены леса, отметили в пресс-службе.

Министерство лесопромышленого комплекса региона направило ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" (учреждению был предоставлен лесной участок для строительства полигона) письмо "о недопущении срыва сроков проведения рекультивации", добавили чиновники.

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов Коми проводили акции протеста против строительства мусорного полигона с октября 2018 года. В Шиес предполагалось вывозить мусор из Москвы.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

Весной 2020 года в Коми и Поморье сменилось руководство. В апреле врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Коми Владимир Уйба выступили против строительства полигона в Шиесе.

В начале июня правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.

Архангельская область Коми Шиес Технопарк ГБУ Автодороги Москва

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