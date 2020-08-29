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Территории вокруг Шиеса присвоят категорию земель населенных пунктов

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Территории в районе станции "Шиес" в Архангельской области, где планировалось построить мусорный полигон, переведут в категорию земель населенных пунктов, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский.

"Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований оперативно рассмотрела инициативу администрации муниципалитета ("Урдомское - ИФ) и приняла решение изменить категорию земель в районе станции "Шиес" с "земель промышленности" на "земли населенных пунктов", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале в субботу.

Изменение категории затронет 300 гектаров земли.

"Теперь, ориентировочно к маю 2021 года, будет утвержден новый генеральный план МО "Урдомское". А значит, никаких свалок здесь больше не будет, это найдет свое подтверждение и закрепление на законодательном уровне", - подчеркнул он.

Ранее Цыбульский по итогам поездки на Шиес сообщал, что рекультивация территории ведется крайне низко, и не исключил возможность судебных разбирательств с ответственной компанией и штрафов. Он отмечал, что у компании есть время до конца года, чтобы выполнить этап технической рекультивации земли.

В пресс-службе правительства Поморья "Интерфаксу" сообщали, что рекультивация земельного участка, где планировалось построить экотехнопарк "Шиес", будет проводиться в два этапа, основные работы планируется завершить в 2024 году.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

В апреле текущего года Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и врио главы соседней республики Коми Владимир Уйба.

В начале июня правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных.

Архангельская область Шиес Урдомское Александр Цыбульский

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