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Архангельские власти расторгли соглашение с компанией, строившей полигон в Шиесе

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Правительство Архангельской области на заседании во вторник в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта, передал корреспондент "Интерфакса".

"Предполагается расторгнуть соглашение в одностороннем порядке и исключить инвестиционный проект "Экотехнопарк "Шиес" из реестра приоритетных инвестиционных проектов области", - сказал на заседании правительства министр экономического развития региона Иван Кулявцев.

Он добавил, что ведомство 3 июня исключило проект из регионального реестра инвестпроектов.

По информации пресс-службы областного правительства, проект лишается преференций, которыми наделяются приоритетные инвестпроекты региона, в том числе налоговых льгот и особых условий в отношении аренды земельных участков.

Как сообщалось, ранее врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и врио главы республики Коми Владимир Уйба.

Также Цыбульский сообщал, что инвестор проводит рекультивацию на месте предполагаемого полигона.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми проводили митинги протеста против строительства мусорного полигона с октября 2018 года.

Архангельская область Шиес

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