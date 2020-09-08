Мурашко увидел тенденцию к снижению случаев COVID-19 почти по всей РФ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России имеет тенденцию к снижению во всех регионах страны.

"В целом по регионам ситуация развивается положительно, количество заболевших уменьшается. Но мы видим, что коронавирусная инфекция не отступает полностью", - сказал Мурашко журналистам в Архангельске во вторник.

"В целом, по всем регионам мы сегодня видим снижение", - добавил он. По словам министра, тем не менее, сейчас жителям России необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры, поскольку "это важный этап для возвращения к нормальной жизни".

По данным оперативного штаба на вторник, 7 сентября, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 5 099 случаев в 83 регионах.