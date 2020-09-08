Жителей Симферополя предупредили о возможном продлении ограничений по воде

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Графики подачи воды, введенные в Симферополе и двух районах из-за засухи, могут сохраниться до марта 2021 года, сообщил председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

"Прошу жителей Симферополя, Бахчисарая, Симферопольского и Бахчисарайского районов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и быть готовыми к тому, что графики подачи воды могут действовать до марта следующего года", - написал Гоцанюк во вторник в фейсбуке.

Он заверил, что правительство Крыма ищет пути исправления ситуации. "Продолжается поиск других подземных источников. Нам необходимо увеличить подъем артезианской воды до 70 тысяч кубических метров ежесуточно (сейчас из скважин подается около 50 тысяч кубометров - ИФ)", - сообщил премьер.

Жалобы на несоблюдение графиков подачи воды Гоцанюк объяснил состоянием водопроводных сетей и особенностями рельефа.

С 24 августа в Симферополе с населением 350 тыс. человек и в 39 ближайших населенных пунктах начали поэтапно ограничивать подачу воды: в течение трех недель потребление снизили на треть. Для всех районов разработаны графики, большинство жителей могут пользоваться центральным водоснабжением по несколько часов утром и вечером.

Введение ограничений связано с засухой. Основными источниками воды для крымской столицы являются три водохранилища, которые наполняются за счет дождя и снега. Два крупнейших из них заполнены менее чем на 20%.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.