Германия проинформировала G7 о выводах экспертов по Навальному

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Германия проинформировала остальных членов "группы семи" относительно результатов проведенного специалистами исследования состояния российского оппозиционера Алексея Навального, которое провели немецкие врачи, говорится в заявлении глав МИД стран G7.

"Германия проинформировала партнеров по G7 о факте того, что клинические и токсикологические результаты исследований, проведенных немецкими медицинскими экспертами и специализированной лабораторией вооруженных сил Германии, показали, что Навальный стал жертвой атаки с использованием вещества группы "Новичок"", - отмечается в заявлении.

В нем также отмечается, что министры иностранных дел "группы семи" осуждают "самым решительным образом подтверждённое отравление Алексея Навального".

Главы МИД этих стран отметили, что продолжат тщательно следить за тем, "как Россия реагирует на международные призывы к предъявлению объяснений ужасного отравления Навального".

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что пока не получал доказательства, проясняющих ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. При этом он отметил, что не видит оснований подвергать сомнению выводы ФРГ, утверждающей, что Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти заявляли, что делать окончательные выводы о причинах комы Навального преждевременно и потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы, его состояние улучшилось.