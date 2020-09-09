Захватом в заложники пятого "А" заинтересовались следователи

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Тюменской области Следственный комитет начал проверку информации об инсценировке захвата в заложники учеников пятого класса в одной из школ Ишима. Об этом сообщило региональное управление СК.

Следователи проверяют публикации в СМИ о том, что 4 сентября в этой школе провели профилактический урок, посвященный борьбе с терроризмом. После урока одному из пятиклассников стало плохо, ему пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее родители учеников пятого класса "А" школы №2 пожаловались на инсценировку захвата их детей в заложники 4 сентября на внеклассном занятии. По их словам, занятия "по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников" проводили люди в масках и камуфляже, а родителей заранее об этом не предупредили.

Губернатор Александр Моор возмутился и поручил областному департаменту образования и науки найти организаторов эксперимента. Он заявил, что на детях эксперименты не проводят.

Свою проверку начала и региональная прокуратура.