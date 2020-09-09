Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 09.09В России 1 041 007+5 218В мире 27 570 742+238 309

Захватом в заложники пятого "А" заинтересовались следователи

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В Тюменской области Следственный комитет начал проверку информации об инсценировке захвата в заложники учеников пятого класса в одной из школ Ишима. Об этом сообщило региональное управление СК.

Следователи проверяют публикации в СМИ о том, что 4 сентября в этой школе провели профилактический урок, посвященный борьбе с терроризмом. После урока одному из пятиклассников стало плохо, ему пришлось вызывать скорую помощь.

Ранее родители учеников пятого класса "А" школы №2 пожаловались на инсценировку захвата их детей в заложники 4 сентября на внеклассном занятии. По их словам, занятия "по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников" проводили люди в масках и камуфляже, а родителей заранее об этом не предупредили.

Губернатор Александр Моор возмутился и поручил областному департаменту образования и науки найти организаторов эксперимента. Он заявил, что на детях эксперименты не проводят.

Свою проверку начала и региональная прокуратура.

Ишим Тюменская область Александр Моор СКР

Новости по теме

Новости

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате

Путин планирует в декабре большую пресс-конференцию в очном формате

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве

Задержанный замглавы Минэнерго РФ не признал вину в мошенничестве

Лукашенко приедет в Москву на следующей неделе

Пандемия коронавируса

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным с середины августа

Суточный COVID-прирост в России стал максимальным с середины августа

Аkron заявил об обыске в своем офисе в Тольятти

Чемезов привился от коронавируса отечественной вакциной

Инвестор Эльги готов вложить 30 млрд руб. в терминал в Ванино

Семья погибшего в ДТП с участием Ефремова создаст фонд его памяти

Более 130 детей заболели в сельской школе в Новгородской области

Что произошло за день: вторник, 8 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');