Губернатор поручил разобраться с учениями по захвату пятиклассников в заложники

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Тюменской области Александр Моор потребовал разобраться с организаторами инсценировки захвата заложников на занятиях пятиклассников в ишимской школе №2.

"На детях не ставят экспериментов! Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой инициативы", - написал он в инстаграме.

Родители пятиклассников в Ишиме пожаловались, что 4 сентября на внеклассном занятии, посвященном терроризму, в классе люди в масках и камуфляже сымитировали захват детей в заложники. Как сообщало региональное издание "72.RU", фотографии из класса были опубликованы в школьном официальном сообществе с комментарием, что это была "учебно-тренировочная игра по закреплению навыков самосохранительного поведения при захвате заложников".

Мать одного из учеников заявила журналистам, что родителей об учениях не предупреждали. Одному ребенку стало плохо во время "игры", его пришлось забрать из школы, утверждает она.

В декабре 2019 года в одной из школ Златоуста (Челябинская область) сотрудники ФСИН провели показательный урок, в том числе с примерами физического воздействия на граждан дубинками.