Губернатор поручил разобраться с учениями по захвату пятиклассников в заложники

Возмущён историей, произошедшей на уроке ОБЖ в ишимской школе! Нарушение всех педагогических принципов! На детях не ставят экспериментов! Дал задание департаменту образования разобраться с этой самодеятельностью, без оглядки на должности, звания и заслуги тех, кто стал автором такой "инициативы".

A post shared by Александр Моор (@aleksandr__moor) on Sep 8, 2020 at 8:21am PDT