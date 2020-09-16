Глава Ишима получил представление за "захват заложников" в школе

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Глава Ишима Федор Шишкин получил прокурорское представление в связи с тем, что 4 сентября в школе №2 на антитеррористическом уроке в пятом классе провели инсценировку захвата детей в заложники людьми в масках и камуфляже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Прокурорская проверка выявила, что концепция занятия "не соответствовала возрастному и психологическому развитию его участников, а его проведение не обеспечивало безопасного пребывания детей в образовательной организации".

Представление главе Ишима внесено "в связи с нарушениями в деятельности школы". В отношении школы и ее директора возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП (нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение установленного порядка реализации указанных прав и свобод).

"Захват заложников" в школе провели в рамках внеурочной тренировки, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

На занятия пожаловались родители. Они говорили, что ни их, ни детей об этом уроке не предупредили, а после инсценировки захвата одному из детей стало плохо.

Разобраться со случившимся потребовал губернатор Александр Моор. Свои проверки инициировали также прокуратура и Следственный комитет.