Собираемость коммунальных платежей в РФ вернулась к уровню до пандемии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги в России в июле вернулась на уровень, который фиксировался до пандемии коронавирусной инфекции, заявил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

"В апреле у нас было падение по собираемости, она составила 81%, в мае - 92,5%, в июне - 98%, а в июле мы вернулись к показателям 2019 года и (собираемость - ИФ) составила 96%. Сейчас мы ждем данные за август, но провалиться не должны", - сказал Якушев в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

О том, что собираемость платежей по ЖКХ, которая упала при введении ограничительных мероприятий из-за коронавируса, в мае и июне начала восстанавливаться, заявлял и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, в апреле собираемость платежей за услуги ЖКХ составила 67%.

В свою очередь Якушев заявлял, что собираемость платежей за услуги ЖКХ в России упала до 50%.

В апреле правительство РФ ввело временный мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за долги. Льготный период предлагалось продлить до 1 января 2021 года.